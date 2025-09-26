Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Ukraine la Synergy Sports variază de la UAH 3.16M la UAH 4.31M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Synergy Sports. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

UAH 3.38M - UAH 4.08M
Ukraine
Interval Comun
Interval Posibil
UAH 3.16MUAH 3.38MUAH 4.08MUAH 4.31M
Interval Comun
Interval Posibil

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Synergy Sports in Ukraine ajunge la o compensație totală anuală de UAH 4,307,094. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Synergy Sports pentru rolul de Inginer Software in Ukraine este UAH 3,156,060.

