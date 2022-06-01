Director de Companii
Symphony Technology Group
Symphony Technology Group Salarii

Salariul de la Symphony Technology Group variază de la $39,513 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $54,879 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Symphony Technology Group. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
Median $39.5K
Manager de Produs
$54.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Symphony Technology Group este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $54,879. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Symphony Technology Group este $47,196.

