Syfe Salarii

Intervalul salarial Syfe variază de la $35,914 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $79,744 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Syfe. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $35.9K
Designer de Produs
$79.7K
Manager de Proiect
$52.9K

Întrebări Frecvente

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Syfe là Designer de Produs at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $79,744. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Syfe là $52,925.

