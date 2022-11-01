Syfe Salarii

Intervalul salarial Syfe variază de la $35,914 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $79,744 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Syfe . Ultima actualizare: 8/20/2025