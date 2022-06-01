Sycamore Partners Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Sycamore Partners variază de la $30,576 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $145,725 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sycamore Partners. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Operațiuni de Afaceri
$55.9K
Analist de Afaceri
$105K
Servicii pentru Clienți
$30.6K

Analist de Date
$111K
Inginer de Software
$146K
Întrebări Frecvente

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sycamore Partners je Inginer de Software at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $145,725. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sycamore Partners je $104,860.

