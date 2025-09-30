Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Egypt la Swvl totalizează EGP 944K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swvl. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Total pe an
EGP 944K
Nivel
L4
Salariu de bază
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Swvl?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Swvl in Egypt sits at a yearly total compensation of EGP 1,203,451. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swvl for the Inginer Software role in Egypt is EGP 944,237.

