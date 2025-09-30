Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Arab Emirates la Swvl variază de la AED 330K la AED 461K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swvl. Ultima actualizare: 9/30/2025

Compensația Totală Medie

AED 358K - AED 433K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 330KAED 358KAED 433KAED 461K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Swvl?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Swvl in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 461,051. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swvl pentru rolul de Manager de Produs in United Arab Emirates este AED 329,890.

