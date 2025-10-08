Swisscom Inginer DevOps Salarii în Switzerland

Compensația pentru Inginer DevOps in Switzerland la Swisscom variază de la CHF 124K pe year pentru Software Engineer la CHF 155K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Switzerland totalizează CHF 138K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus Software Engineer ( Nivel de intrare ) CHF 124K CHF 121K CHF 0 CHF 3K Senior Software Engineer CHF 155K CHF 150K CHF 0 CHF 5.1K Lead Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- Principal Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF --

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( CHF ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus

Care este calendarul de dobândire la Swisscom ?

