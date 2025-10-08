Director de Companii
Swisscom
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer DevOps

  • Netherlands

Swisscom Inginer DevOps Salarii în Netherlands

Compensația pentru Inginer DevOps in Netherlands la Swisscom variază de la €56.5K pe year pentru Software Engineer la €79.8K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Netherlands totalizează €63.8K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer DevOps la Swisscom in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €89,577. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swisscom pentru rolul de Inginer DevOps in Netherlands este €58,929.

Alte Resurse