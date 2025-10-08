Compensația pentru Inginer DevOps in Netherlands la Swisscom variază de la €56.5K pe year pentru Software Engineer la €79.8K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Netherlands totalizează €63.8K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
