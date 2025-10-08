Compensația pentru Inginer DevOps in Greater Zurich Area la Swisscom variază de la CHF 124K pe year pentru Software Engineer la CHF 159K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Zurich Area totalizează CHF 133K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
