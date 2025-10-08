Director de Companii
Swisscom
Compensația pentru Inginer DevOps in Switzerland la Swisscom variază de la CHF 124K pe year pentru Software Engineer la CHF 155K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Switzerland totalizează CHF 138K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CHF 30K+ (uneori CHF 300K+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Swisscom?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer DevOps la Swisscom in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 162,891. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swisscom pentru rolul de Inginer DevOps in Switzerland este CHF 133,141.

