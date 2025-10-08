Compensația pentru Inginer DevOps in Switzerland la Swisscom variază de la CHF 124K pe year pentru Software Engineer la CHF 155K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Switzerland totalizează CHF 138K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swisscom. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***