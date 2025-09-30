Director de Companii
Swiss Re
Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Switzerland la Swiss Re totalizează CHF 175K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiss Re.

Pachetul Median
Solution Architect
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 175K
Nivel
hidden
Salariu de bază
CHF 147K
Stock (/yr)
CHF 4.6K
Bonus
CHF 23K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Swiss Re?

CHF 134K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Swiss Re in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 269,612. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiss Re pentru rolul de Arhitect de Soluții in Switzerland este CHF 169,934.

