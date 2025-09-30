Director de Companii
Swiss Re
Compensația totală medie pentru Manager de Program in Switzerland la Swiss Re variază de la CHF 147K la CHF 205K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiss Re. Ultima actualizare: 9/30/2025

Compensația Totală Medie

CHF 158K - CHF 186K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 147KCHF 158KCHF 186KCHF 205K
Interval Comun
Interval Posibil

CHF 134K

Care sunt nivelurile de carieră la Swiss Re?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Swiss Re in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 205,003. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiss Re pentru rolul de Manager de Program in Switzerland este CHF 147,182.

