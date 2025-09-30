Director de Companii
Swiss Re
Swiss Re Analist de Afaceri Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in Switzerland la Swiss Re totalizează CHF 124K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiss Re. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 124K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
Ani în companie
8 Ani
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Swiss Re?

CHF 134K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Swiss Re in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 142,219. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiss Re pentru rolul de Analist de Afaceri in Switzerland este CHF 124,110.

