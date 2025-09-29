Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Switzerland la Swiss America Trading variază de la CHF 119K la CHF 163K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiss America Trading. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Swiss America Trading pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

CHF 134K

Care sunt nivelurile de carieră la Swiss America Trading?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Swiss America Trading in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 163,164. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiss America Trading pentru rolul de Inginer Software in Switzerland este CHF 119,181.

