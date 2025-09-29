Director de Companii
Swiggy
Swiggy Manager Inginerie Software Salarii

Compensația pentru Manager Inginerie Software in India la Swiggy variază de la ₹7.83M pe year pentru Engineering Manager la ₹11.1M pe year pentru Senior Engineering Manager. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹8.41M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiggy. Ultima actualizare: 9/29/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Swiggy in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹14,416,431. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiggy pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹7,580,062.

