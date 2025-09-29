Swiggy Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in India la Swiggy variază de la ₹4M pe year pentru L6 la ₹10.93M pe year pentru L11. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹8.37M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiggy. Ultima actualizare: 9/29/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L6 Product Manager I ₹4M ₹2.88M ₹971K ₹155K L7 Product Manager II ₹4.9M ₹4.5M ₹282K ₹119K L8 Product Manager III ₹6.81M ₹5.15M ₹1.5M ₹166K L9 Product Manager IV ₹6.98M ₹5.95M ₹610K ₹414K Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Swiggy ?

