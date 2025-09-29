Compensația pentru Designer de Produs in India la Swiggy variază de la ₹5.17M pe year pentru L7 la ₹4.64M pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹3.95M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiggy. Ultima actualizare: 9/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
