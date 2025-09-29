Director de Companii
Swiggy
Swiggy Manager Design de Produs Salarii

Compensația pentru Manager Design de Produs in India la Swiggy totalizează ₹7.26M pe year pentru L9. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiggy. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

₹5.72M - ₹6.79M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.14M+).


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design de Produs la Swiggy in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,257,263. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiggy pentru rolul de Manager Design de Produs in India este ₹5,284,547.

