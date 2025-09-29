Director de Companii
Compensația totală medie pentru Information Technologist (IT) la Swiggy variază de la ₹19.89M la ₹28.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiggy. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

₹22.52M - ₹25.64M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹19.89M₹22.52M₹25.64M₹28.27M
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.94M

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹28,274,429. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is ₹19,887,946.

