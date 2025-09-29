Director de Companii
Swiggy
Swiggy Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in India la Swiggy variază de la ₹8.54M la ₹11.65M pe year. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

₹9.14M - ₹11.05M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹8.54M₹9.14M₹11.05M₹11.65M
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.94M

La Swiggy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Șef de Cabinet la Swiggy in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹11,648,924. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiggy pentru rolul de Șef de Cabinet in India este ₹8,535,849.

