Director de Companii
SWIFT
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

SWIFT Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Hong Kong (SAR) la SWIFT variază de la HK$466K la HK$665K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SWIFT. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

HK$534K - HK$625K
Hong Kong (SAR)
Interval Comun
Interval Posibil
HK$466KHK$534KHK$625KHK$665K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Consultant în Management contribuțiis la SWIFT pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

HK$1.25M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de HK$233K+ (uneori HK$2.33M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SWIFT?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Consultant în Management oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la SWIFT in Hong Kong (SAR) ajunge la o compensație totală anuală de HKHK$5,175,135. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SWIFT pentru rolul de Consultant în Management in Hong Kong (SAR) este HKHK$3,627,018.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SWIFT

Companii Similare

  • Microsoft
  • Lyft
  • Databricks
  • Roblox
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse