Swift Navigation
Swift Navigation Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in United States la Swift Navigation variază de la $129K la $179K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swift Navigation. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

$138K - $162K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$129K$138K$162K$179K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Swift Navigation in United States ajunge la o compensație totală anuală de $179,010. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swift Navigation pentru rolul de Resurse Umane in United States este $128,520.

