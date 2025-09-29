Director de Companii
SweetRush
SweetRush Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Costa Rica la SweetRush variază de la CRC 17.19M la CRC 24.95M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SweetRush. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CRC 19.5M - CRC 22.64M
Costa Rica
Interval Comun
Interval Posibil
CRC 17.19MCRC 19.5MCRC 22.64MCRC 24.95M
Interval Comun
Interval Posibil

CRC 79.87M

Care sunt nivelurile de carieră la SweetRush?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la SweetRush in Costa Rica ajunge la o compensație totală anuală de CRC 24,948,717. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SweetRush pentru rolul de Manager de Proiect in Costa Rica este CRC 17,191,553.

