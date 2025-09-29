Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Costa Rica la SweetRush variază de la CRC 13.92M la CRC 19.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SweetRush. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CRC 15.1M - CRC 18.28M
Costa Rica
Interval Comun
Interval Posibil
CRC 13.92MCRC 15.1MCRC 18.28MCRC 19.46M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la SweetRush?

Întrebări frecvente

Най-високоплатеният пакет за Manager de Produs в SweetRush in Costa Rica е с годишно общо възнаграждение от CRC 19,455,806. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SweetRush за позицията Manager de Produs in Costa Rica е CRC 13,920,965.

