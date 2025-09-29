Director de Companii
Sweatcoin
Sweatcoin Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Kingdom la Sweatcoin variază de la £89.5K la £122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sweatcoin. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

£95.8K - £116K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£89.5K£95.8K£116K£122K
Interval Comun
Interval Posibil

£121K

Care sunt nivelurile de carieră la Sweatcoin?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Sweatcoin in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £122,110. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sweatcoin pentru rolul de Manager de Produs in United Kingdom este £89,477.

Alte Resurse