Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Switzerland la Swarovski variază de la CHF 93.5K la CHF 128K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swarovski. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CHF 101K - CHF 120K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 93.5KCHF 101KCHF 120KCHF 128K
Interval Comun
Interval Posibil

CHF 134K

Care sunt nivelurile de carieră la Swarovski?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Swarovski in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 128,005. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swarovski pentru rolul de Manager de Produs in Switzerland este CHF 93,500.

Alte Resurse