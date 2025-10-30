Director de Companii
SuperAnnotate
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

SuperAnnotate Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Armenia la SuperAnnotate variază de la AMD 16.76M la AMD 23.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SuperAnnotate . Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

AMD 18.14M - AMD 21.09M
Armenia
Interval Comun
Interval Posibil
AMD 16.76MAMD 18.14MAMD 21.09MAMD 23.46M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la SuperAnnotate pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+AMD 22.41M
Robinhood logo
+AMD 34.39M
Stripe logo
+AMD 7.73M
Datadog logo
+AMD 13.53M
Verily logo
+AMD 8.5M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SuperAnnotate ?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SuperAnnotate in Armenia ajunge la o compensație totală anuală de AMD 23,459,466. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SuperAnnotate pentru rolul de Inginer Software in Armenia este AMD 16,756,761.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SuperAnnotate

Companii Similare

  • Intuit
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse