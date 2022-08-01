StreamNative Salarii

Director de Companii
Salariul de la StreamNative variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $452,250 pentru un Vânzări la nivelul superior.

Manager de Produs
Median $200K
Marketing
$70.4K
Vânzări
$452K

Inginer Software
$226K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la StreamNative este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $452,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la StreamNative este $212,827.

Alte Resurse