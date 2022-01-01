Strategy by PwC Salarii

Salariul de la Strategy by PwC variază de la $20,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $333,858 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Strategy by PwC . Ultima actualizare: 10/26/2025