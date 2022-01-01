Director de Companii
Strategy by PwC
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Strategy by PwC Salarii

Salariul de la Strategy by PwC variază de la $20,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $333,858 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Strategy by PwC. Ultima actualizare: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Consultant în Management
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Contabil
$77.6K
Analist de Afaceri
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
$70.4K
Designer de Produs
$118K
Manager de Produs
$318K
Manager de Proiect
$216K
Inginer Software
$20K
Arhitect de Soluții
$91.8K
Capitalist de Risc
$254K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Strategy by PwC este Consultant în Management at the Principal level cu o compensație totală anuală de $333,858. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Strategy by PwC este $164,375.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Strategy by PwC

Companii Similare

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse