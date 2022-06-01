Strategic Education Salarii

Director de Companii
Salariul de la Strategic Education variază de la $52,260 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Manager Data Science la nivelul superior.

Manager de Produs
Median $137K
Asistent Administrativ
$52.3K
Manager Data Science
$181K

Designer de Produs
$73.6K
Inginer Software
$58.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Strategic Education este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $180,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Strategic Education este $73,630.

