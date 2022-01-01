Directorul Companiilor
Stratasys
Stratasys Salarii

Intervalul salarial Stratasys variază de la $54,270 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $224,661 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Stratasys. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $81.5K
Analist de Date
$64.7K
Inginer Mecanic
$54.3K

Designer de Produs
$132K
Manager de Produs
$225K
Manager de Program Tehnic
$201K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Stratasys este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $224,661. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stratasys este $106,584.

