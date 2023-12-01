Strapi Salarii

Intervalul salarial Strapi variază de la $47,923 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $80,685 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Strapi . Ultima actualizare: 8/23/2025