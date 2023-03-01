Directorul Companiilor
Straive
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Straive Salarii

Intervalul salarial Straive variază de la $3,354 în compensație totală anuală pentru Asistent Administrativ la capătul de jos la $61,519 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Straive. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Asistent Administrativ
$3.4K
Redactor de Publicitate
$5K
Specialist în Științe de Date
$12K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manager de Produs
$61.5K
Inginer de Software
$7.3K
Arhitect de Soluții
$46.8K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Straive este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $61,519. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Straive este $9,612.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Straive

Companii Asoc

  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse