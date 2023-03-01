Straive Salarii

Intervalul salarial Straive variază de la $3,354 în compensație totală anuală pentru Asistent Administrativ la capătul de jos la $61,519 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Straive . Ultima actualizare: 8/23/2025