Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Canada la Stradigi AI variază de la CA$110K la CA$153K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stradigi AI. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

CA$119K - CA$144K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$110KCA$119KCA$144KCA$153K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Stradigi AI?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Stradigi AI in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$153,178. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stradigi AI pentru rolul de Designer de Produs in Canada este CA$109,601.

