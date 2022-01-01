Director de Companii
Storyblocks
Storyblocks Salarii

Salariul de la Storyblocks variază de la $145,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $216,791 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Storyblocks. Ultima actualizare: 10/15/2025

Inginer Software
Median $145K
Manager Data Science
$215K
Data Scientist
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer de Produs
$161K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Storyblocks este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $216,791. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Storyblocks este $187,882.

