Director de Companii
StoneX Group
StoneX Group Salarii

Salariul de la StoneX Group variază de la $29,711 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Operațiuni Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la StoneX Group. Ultima actualizare: 10/26/2025

Inginer Software
Median $142K

Inginer Software Full-Stack

Contabil
$52.3K
Analist de Afaceri
$41.6K

Data Scientist
$29.7K
Operațiuni Marketing
$209K
Designer de Produs
$58.3K
Manager de Produs
$206K
Vânzări
$139K
Manager Inginerie Software
$196K
Arhitect de Soluții
$119K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la StoneX Group este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $208,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la StoneX Group este $128,972.

