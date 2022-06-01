StoneX Group Salarii

Salariul de la StoneX Group variază de la $29,711 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Operațiuni Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la StoneX Group . Ultima actualizare: 10/26/2025