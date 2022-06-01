Director de Companii
Stoneridge
Stoneridge Salarii

Salariul de la Stoneridge variază de la $8,955 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $66,317 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Stoneridge. Ultima actualizare: 10/26/2025

Inginer Software
Median $29.4K
Inginer Mecanic
$66.3K
Designer de Produs
$9K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Stoneridge este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $66,317. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stoneridge este $29,428.

