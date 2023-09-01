Stockbit Salarii

Director de Companii
Salariul de la Stockbit variază de la $12,882 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $25,835 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Stockbit. Ultima actualizare: 10/26/2025

Inginer Software
Median $17K
Data Scientist
$12.9K
Marketing
$20.1K

Manager de Produs
$25.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Stockbit este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $25,835. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stockbit este $18,570.

