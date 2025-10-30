Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United States la Stitch Consulting variază de la $93K la $130K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stitch Consulting. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$101K - $122K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$93K$101K$122K$130K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Stitch Consulting?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Stitch Consulting in United States ajunge la o compensație totală anuală de $129,920. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stitch Consulting pentru rolul de Manager de Produs in United States este $92,960.

