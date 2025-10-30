Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Denmark la Stibo Systems variază de la DKK 699K la DKK 1.02M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stibo Systems. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

DKK 802K - DKK 914K
Denmark
Interval Comun
Interval Posibil
DKK 699KDKK 802KDKK 914KDKK 1.02M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la Stibo Systems pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Stibo Systems?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Stibo Systems in Denmark ajunge la o compensație totală anuală de DKK 1,017,582. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stibo Systems pentru rolul de Inginer Software in Denmark este DKK 698,510.

