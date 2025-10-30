Director de Companii
Stibo Systems
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

Stibo Systems Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in United States la Stibo Systems variază de la $116K la $164K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stibo Systems. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$132K - $156K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$116K$132K$156K$164K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Proiect contribuțiis la Stibo Systems pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Stibo Systems?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Proiect oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Stibo Systems in United States ajunge la o compensație totală anuală de $164,450. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stibo Systems pentru rolul de Manager de Proiect in United States este $115,830.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Stibo Systems

Companii Similare

  • Lyft
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Uber
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse