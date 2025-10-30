Director de Companii
Stibo Systems
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Resurse Umane

  • Toate salariile Resurse Umane

Stibo Systems Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in India la Stibo Systems variază de la ₹1.23M la ₹1.67M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stibo Systems. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

₹1.31M - ₹1.59M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.23M₹1.31M₹1.59M₹1.67M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Resurse Umane contribuțiis la Stibo Systems pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Stibo Systems?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Resurse Umane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Stibo Systems in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,673,890. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stibo Systems pentru rolul de Resurse Umane in India este ₹1,226,557.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Stibo Systems

Companii Similare

  • Lyft
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Uber
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse