Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Spain la Stenn totalizează €137K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Stenn. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Total pe an
€137K
Nivel
M5
Salariu de bază
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
18 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Stenn?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Stenn in Spain ajunge la o compensație totală anuală de €164,124. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stenn pentru rolul de Manager Inginerie Software in Spain este €136,677.

