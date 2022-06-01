Stanley Black & Decker Salarii

Intervalul salarial Stanley Black & Decker variază de la $40,603 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $433,508 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Stanley Black & Decker . Ultima actualizare: 8/19/2025