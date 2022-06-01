Directorul Companiilor
Stanley Black & Decker
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Stanley Black & Decker Salarii

Intervalul salarial Stanley Black & Decker variază de la $40,603 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $433,508 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Stanley Black & Decker. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Mecanic
Median $95K
Inginer de Software
Median $112K
Manager de Produs
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Inginer de Hardware
Median $89K
Analist de Afaceri
$104K
Dezvoltare de Afaceri
$236K
Analist de Date
$42.6K
Manager de Științe de Date
$213K
Specialist în Științe de Date
Median $150K
Analist Financiar
$89.1K
Designer Grafic
$146K
Resurse Umane
$61.2K
Marketing
Median $140K
Designer de Produs
$80.4K
Manager de Program
$434K
Manager de Proiect
$40.6K
Vânzări
$152K
Manager de Inginerie Software
$164K
Arhitect de Soluții
$60.3K
Manager de Program Tehnic
$141K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Stanley Black & Decker is Manager de Program at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $433,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stanley Black & Decker is $123,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Stanley Black & Decker

Companii Asoc

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse