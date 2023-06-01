Standard Metrics Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Standard Metrics variază de la $137,200 în compensație totală anuală pentru Succes la Clienți la capătul de jos la $211,935 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Metrics. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Servicii pentru Clienți
$139K
Succes la Clienți
$137K
Manager de Produs
$186K

Recrutor
$151K
Vânzări
$157K
Inginer de Vânzări
$179K
Inginer de Software
$157K
Manager de Inginerie Software
$212K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Standard Metrics este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,935. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Standard Metrics este $156,733.

Alte Resurse