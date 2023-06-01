Standard Metrics Salarii

Intervalul salarial Standard Metrics variază de la $137,200 în compensație totală anuală pentru Succes la Clienți la capătul de jos la $211,935 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Metrics . Ultima actualizare: 8/19/2025