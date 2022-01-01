Directorul Companiilor
Standard Cognition
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Standard Cognition Salarii

Intervalul salarial Standard Cognition variază de la $130,650 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $316,575 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Cognition. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $190K
Specialist în Științe de Date
$131K
Manager de Inginerie Software
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
Options

La Standard Cognition, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Standard Cognition este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $316,575. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Standard Cognition este $190,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Standard Cognition

Companii Asoc

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse