Standard Cognition Salarii

Intervalul salarial Standard Cognition variază de la $130,650 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $316,575 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Cognition . Ultima actualizare: 8/19/2025