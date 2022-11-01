Standard Chartered Salarii

Intervalul salarial Standard Chartered variază de la $16,994 în compensație totală anuală pentru Dezvoltare Corporativă la capătul de jos la $502,500 pentru Banker de Investiții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Chartered . Ultima actualizare: 8/19/2025