Standard Chartered Salarii

Intervalul salarial Standard Chartered variază de la $16,994 în compensație totală anuală pentru Dezvoltare Corporativă la capătul de jos la $502,500 pentru Banker de Investiții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Standard Chartered. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $52.5K
Manager de Inginerie Software
Median $42.7K

Manager de Program Tehnic
Median $150K
Contabil
$204K
Analist de Afaceri
$26.4K
Dezvoltare Corporativă
$17K
Analist de Date
$20K
Specialist în Științe de Date
$43.9K
Analist Financiar
$17.1K
Tehnolog IT
$39.4K
Banker de Investiții
$503K
Consultant în Management
$57.1K
Designer de Produs
$69.1K
Manager de Program
$60K
Manager de Proiect
$43.1K
Vânzări
$56.5K
Analist de Securitate Cibernetică
$18K
Arhitect de Soluții
$43.3K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Standard Chartered je Banker de Investiții at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $502,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Standard Chartered je $43,225.

