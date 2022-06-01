Stampli Salarii

Intervalul salarial Stampli variază de la $110,342 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $125,485 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Stampli . Ultima actualizare: 8/18/2025