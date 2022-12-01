SSI SCHÄFER Salarii

Salariul de la SSI SCHÄFER variază de la $43,432 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $102,000 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SSI SCHÄFER . Ultima actualizare: 11/30/2025