SSI SCHÄFER Salarii

Salariul de la SSI SCHÄFER variază de la $43,432 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $102,000 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SSI SCHÄFER. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
Median $80K
Servicii Clienți
$43.4K
Juridic
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Proiect
$83.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SSI SCHÄFER este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $102,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SSI SCHÄFER este $81,739.

