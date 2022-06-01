Director de Companii
SSE
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

SSE Salarii

Salariul de la SSE variază de la $39,806 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $86,430 pentru un Inginer Civil la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SSE. Ultima actualizare: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Civil
$86.4K
Inginer Mecanic
$39.8K
Analist Securitate Cibernetică
$41.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Inginer Software
$63.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SSE este Inginer Civil at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $86,430. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SSE este $52,910.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SSE

Companii Similare

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sse/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.