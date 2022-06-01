SSE Salarii

Salariul de la SSE variază de la $39,806 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $86,430 pentru un Inginer Civil la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SSE . Ultima actualizare: 11/30/2025